Tale e Quale Show, Valeria Marini scartata da Carlo Conti? “La vuole Milly Carlucci per Ballando con le Stelle”

Tale e Quale Show, ultime news e anticipazioni. Il cast per la nuova edizione del fortunato e popolare programma televisivo italiano, che va in onda in diretta e in prima serata su Rai 1 dal 20 aprile 2012 con la conduzione di Carlo Conti e in replica su Rai Premium, è in via di definizione. Tanti vip hanno sostenuto i provini per gareggiare come concorrente all’adattamento italiano del talent show Tu cara me suena, format spagnolo della Endemol in onda su Antena 3. Tra questi spiccherebbe la celebre opinionista tv, showgirl e attrice Valeria Marini.

Valeria Marini – Foto: Facebook

Il suo provino non sarebbe andato affatto bene. La cantante di Baci Stellari (Besame), Valeria Marini, sarebbe stata scartata da Carlo Conti. Lo scoop fragoroso l’ha diffuso Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Chi invece la vorrebbe a tutti i costi sarebbe Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

“Valeria Marini in questi giorni ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione di Tale e quale show – si legge su Oggi -, il longevo e fortunato programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. La showgirl sarda però non sarebbe stata scelta per far parte del cast della trasmissione. A corteggiarla invece con insistenza Milly Carlucci, desiderosa di avere Valeriona tra i futuri concorrenti di Ballando con le stelle. Le trattative sono già ad un ottimo punto”.

In questi giorni Valeria Marini è impegnata nella promozione del suo nuovo singolo. La celebre star della tv italiana ha dichiarato all’Adnkronos: “Questa canzone è pensata per dire addio alle restrizioni che per anni ci hanno impedito di abbracciarci e toccarci e un ritorno alla gioia e a una vita stellare”.

Il brano di Valeria è un inno alla vita e alla rinascita. “Il video di ‘Baci stellari (Besame) sarà girato in due location – ha continuato Valeriona Nazionale -. La prima è l’Holiday Inn di Fondi con la partecipazione di artisti che insieme a me realizzeranno coreografie scenografiche come movimenti col fuoco, polvere di stelle e cerchi sospesi. Lì sarà montato un palco con alle spalle il mare dove ballerò in mezzo a tantissima gente che si toccherà e abbraccerà. Il flashmob dell’inciso nel videoclip ricorderà la coreografia del ‘Tuca Tuca’ della Carrà. Un omaggio alla stella delle stelle, una decisione che ho preso dopo aver sentito anche Enzo Paolo Turchi“.