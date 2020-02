Amici 19: svelata la data di inizio

Sfida dopo sfida gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi sono arrivati alla fase finale del talent, quella del Serale di Amici 19. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere!

Amici 19- foto fm-world.it

Il Serale di Amici 19 inizierà venerdì 28 febbraio su Canale 5 in prima serata, abbandonando il sabato sera come giorno di programmazione.

Non ci sono molte informazioni sulla fase finale di Amici 19, salvo che gli allievi ammessi saranno 10 e le puntate del serale potrebbero essere più o meno 9 (a meno che non ci sia qualche sorpresa in programma).

Questo significa che non appena saranno assegnate le ultime maglie verdi sapremo chi affronterà l’ultimo step del talent insieme ai cantanti Nyv, Gaia e Giulia e i ballerini Nicolai, Javier, Valentin e Talisa.

Al momento non si sa ancora chi ricoprirà il ruolo di direttore artistico, ma c’è chi crede che l’arrivo di Ricky Martin e Vittorio Grigolo abbia alzato il livello.

Molto probabilmente la divisione in casette non subirà alcun cambiamento, tuttavia non si sa se i ragazzi verranno divisi in squadre: la squadra dei Bianchi e la squadra dei Blu.

Resta il mistero anche per quanto riguarda i giudici del serale, anche se per anni la giuria è stata formata da 3 giudici e un giudice speciale che cambiava ogni puntata e poteva dire la sua soltanto su alcune prove.

Non ci resta che attendere qualche informazione in più e fissare l’appuntamento a venerdì 28 febbraio su Canale 5.