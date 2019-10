Anticipazioni Grande Fratello Vip 4: il reality show slitta al 2020

Le ultime anticipazioni sul Grande Fratello Vip 4 non sono di certo molto positive per i fan del reality show di Canale 5. Mediaset ha comunicato a sorpresa lo slittamento del programma tv che sarà condotto per la prima volta dal giornalista e direttore di Chi, Alfonso Signorini.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 4: la decisione di Mediaset

Mediaset ha annunciato in una nota che il debutto del GF Vip 4 è in programma per l’anno nuovo e non più per fine ottobre 2019. «Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari – si legge in un nota – anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime previste, Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di “Grande Fratello Vip” a inizio 2020». Una vera e propria doccia gelata per i fan del reality show.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 4: opinionisti e concorrenti

La showgirl argentina Wanda Nara e il cantante italiano Pupo sono i nuovi opinionisti. Il nome della ricca e potente manager e moglie dell’ex fuoriclasse dell’Inter, Mauro Icardi, è stato svelato da Dagospia, mentre, quello del famoso artista di Su di noi, Enzo Ghinazzi, da Blogo.

Diversi papabili concorrenti hanno detto no, tra cui il cantante Scialpi che ha rivelato che gli era stato proposto un cachet davvero ridicolo.

Non ci sarà, con molta probabilità, neanche la showgirl ed ex giornalista pubblicista pugliese Loredana Lecciso. L’ex compagna del celebre cantautore pugliese Al Bano Carrisi ha chiuso definitivamente le porte al famoso reality show di Canale 5, che sarà condotto dal direttore del settimanale di gossip Chi e giornalista Alfonso Signorini.

Chi sono i possibili concorrenti del Grande Fratello 4? Il mago Giucas Casella, il Divino Otelma, l’ex diva del cinema adult internazionale Cicciolina, l’attrice e attivista per i diritti lgbt Eva Robin’s, l’attore Kabir Bedi, l’avvocato Luca Di Carlo, la ballerina Matilde Brandi, le showgirl Natalia Bush e Nora Amile, l’ex modella Fernanda Lessa, la socialite Claudia Galanti e gli ex tronisti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, Andrea Melchiorre e Giovanni Conversano.

Redazione-iGossip