Benji e Fede parteciperanno al reality game Surviving Africa?

Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in arte Benji e Fede, sarebbero stati contatti per partecipare al nuovo reality game Surviving Africa, il nuovo programma targato Mediaset che dovrebbe andare in onda su Italia 1 a partire dal prossimo ottobre.

Non si sa ancora se i due cantanti amatissimi dalle teenagers abbiano accettato o meno la proposta, ma la mancanza di impegni musicali del duo durante il periodo della trasmissione lascia ben sperare i fan. Tuttavia non c’è ancora nessuna conferma da parte di Benji e Fede.

Il meccanismo del nuovo reality game dovrebbe prevedere due squadre composte da due capitani VIP e due mesi di sfide in terra africana, una via di mezzo tra un reality e un game show in pieno mood Pechino Express.

Fino a poco tempo si mormorava il nome di Raz Degan alla conduzione di Surviving Africa, una personalità in perfetta sintonia con la natura avventurosa del programma.

E invece, la conduzione del nuovo reality game di Mediaset è stata affidata a Simona Ventura, proprio dopo la delusione del suo programma Selfie- Le cose cambiano.

Si vocifera che alla base di questa decisione ci siano stati problemi a livello contrattuale il modello israeliano. La stessa Mediaset ha commentato dicendo che “ci sono state visioni differenti e la cosa non è andata in porto, non c’è stato alcun nervosismo”.

Che sia stata la somiglianza di Surviving Africa con l’Isola dei Famosi ad aver fatto optare per una scelta più sicura e consolidata e quindi con Simona Ventura?

Quello che la proposta non ancora accettata dal duo musicale Benji e Fede evidenzia è la volontà di puntare su un tipo di pubblico decisamente più giovane, un po’ quello che ama e continua a seguire i giovanissimi cantanti.