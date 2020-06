Cristina Buccino e Michela Quattrociocche dicono no al Grande Fratello Vip 5

Cristina Buccino e Michela Quattrociocche hanno dichiarato di non essere interessate al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. A pochi mesi dalla fine del GF Vip 4, è già esploso il “totonomine” per la nuova edizione del reality show di Canale 5, che debutterà a settembre 2020.

Cristina Buccino a Capri – Foto: Instagram

Cristina Buccino ha più volte dichiarato sui social e in diverse interviste di non essere più interessata alla tv attuale dopo la sua ultima esperienza all’Isola dei famosi. L’ex professoressa dell’Eredità ha rivelato di non essere stata ancora contattata dagli autori del famoso e popolare reality.

L’attrice Michela Quattrociocche, fresca di rottura con il marito Alberto Aquilani, ha ufficialmente detto di non essere interessata al GF Vip 5.

Grande Fratello Vip 5: le indiscrezioni

Al momento Alfonso Signorini non ha ancora ufficializzato i primi nomi dei concorrenti del GF Vip 5. Sul web circolano diverse indiscrezioni e tra i papabili ci sarebbero l’ex concorrente maggiorata del Grande Fratello e de La pupa e il secchione Francesca Cipriani, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, l’ex tronista Andrea Damante (di nuovo?) e l’ex dama del trono over Gemma Galgani. Pupo è stato confermato come opinionista fisso, mentre al posto di Wanda Nara dovrebbe esserci la web influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Giulia De Lellis.