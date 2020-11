Dayane Mello affossa Elisabetta Gregoraci: Selvaggia Roma mette in guardia Pierpaolo Petrelli

Dayane Mello ha affossato la showgirl e conduttrice tv Elisabetta Gregoraci, rivelando alla sua amica Adua Del Vesco che sono tutti ai suoi piedi solo perché ha sposato un miliardario come Flavio Briatore. Intanto la new entry del Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma, ha già raccontato tutto ciò che pensa il pubblico da casa al suo amico Pierpaolo Petrelli riguardo al flirt mai nato con Elisabetta Gregoraci, rischiando seriamente di andare incontro ad alcuni provvedimenti del GF.

Dayane Mello fa a pezzi Elisabetta Gregoraci

Durante uno sfogo con Adua Del Vesco, Dayane Mello si è sfogata: “Elisabetta pensa solo a se stessa, di essere protetta dai ragazzi, di cambiare il gioco, di fare le sue cose. Per invidia, lei non riesce ad avere un’amicizia come la nostra. Da oggi si sente protetta perché non c’è personalità, perché tutti la leccano perché è Elisabetta Gregoraci! Tutti vogliono appendersi non alla persone che è ma al nome”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha poi aggiunto: “Non c’è niente in questa donna! C’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, ma non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato uno miliardario. Parliamo le cose come stanno, è vero. Facile fare un percorso così…”.

Selvaggia Roma svela cosa pensa il pubblico su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli

Passo falso per Selvaggia Roma nella Casa del GF Vip 5. L’ex concorrente di Temptation Island ha raccontato al suo amico Pierpaolo Petrelli che il pubblico da casa pensa che l’ex velino di Striscia la notizia sia una persona debole e fragile. Poi ha rivelato a Pierpaolo che Elisabetta Gregoraci lo sta prendendo in giro perché lei ha già un fidanzato fuori che l’aspetta, il pilota Stefano Coletti. Anche se quest’ultimo pare che le darà il benservito una volta che l’ex moglie di Flavio Briatore uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 perché non ha tollerato affatto i comportamenti e gli atteggiamenti piuttosto ambigui di Elisabetta con Pierpaolo.