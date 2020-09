Dayane Mello svela il flirt con Mario Balotelli a Enock Barwuah: il calciatore sbotta sui social

Dayane Mello ha parlato del suo passato flirt con l’attuale attaccante del Brescia Mario Balotelli a suo fratello Enock Barwuah. La sexy e bollente modella, showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è in vena di confidenze nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e durante una chiacchierata con Enock si è sbottonata più del solito. Ma che cosa ha svelato?

Dayane Mello – Foto: Facebook

Tra Dayane Mello e Mario Balotelli ci fu un flirt nel 2008 quando lei aveva 19 anni ed era appena arrivata in Italia. “Mario è una persona speciale – ha confessato la supermodella brasiliana Dayane Mello -, quando lo vedo il mio cuore batte forte. Malgrado il sentimento non siamo riusciti mai a stare insieme, lui è un testardo e anche io. Quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui”.

Le confidenze dell’ex compagna del modello italiano Stefano Sala hanno lasciato di stucco Enock, ma hanno fatto infuriare l’ex centravanti dell’Inter. Il calciatore del Brescia non l’ha presa affatto bene.

In una durissima Instagram Story, SuperMario è andato all’attacco: “Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella casa, grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno, lasciatemi in pace ma davvero”.

Lasceranno davvero in pace Balotelli? Noi abbiamo qualche dubbio, e voi? Noi pensiamo che con molta probabilità il caso finirà proprio all’attenzione delle prossime puntate del GF Vip 5 di Alfonso Signorini!