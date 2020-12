Elisabetta Gregoraci fa il tifo per il ritorno di fiamma tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero

Elisabetta Gregoraci fa il tifo per il ritorno di fiamma tra l’ex velino Pierpaolo Pretelli e la modella Ariadna Romero. I fan della coppia mai nata, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, devono mettersi l’anima in pace. La mamma vip di Nathan Falco ha messo nuovamente le cose in chiaro durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini.

Elisabetta ha dichiarato: “Il loro è stato un momento bellissimo. Posso dire che quello dell’altra volta è stato un momento molto bello. Mi è piaciuta molto questa vostra complicità. Ho scritto un messaggio a lei. Siete una bellissima famiglia e siete molto fortunati, questo è quello che conta. A me piacerebbe rivederli insieme, tutti e tre. Ti vedo un po’ giù Pier, voglio vederti più contento”.

Elisabetta Gregoraci chiude il capitolo Gregorelli #gfvip pic.twitter.com/az19saLn7d — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) December 22, 2020

L’ex velino del tg satirico di Canale 5 ha confessato di aver anche riprovato a riconquistare Ariadna ed ha aggiunto che vuole capire se la ama ancora: “Ho provato a chiarire qualcosa dentro di me. Pensavo di aver superato questa rottura, questa fase. Noi ci siamo lasciati per cose banali, eravamo tanto innamorati. L’ultima volta che c’ho riprovato a tornare con lei nel periodo lockdown. Le ho detto del sentimento che era ancora vivo. Mi sono aperto con le lacrime agli occhi. Lei ha ascoltato tutto quello che avevo da dirle. Ho provato a riconquistarla ripartendo da zero. Sto cercando di capire se la amo ancora”.

Un amore finito… oppure no? Pierpaolo ha modo di ripensare alla sua vita… e proprio sul fondo del suo cuore ha trovato qualcosa di totalmente inaspettato. #GFVIP pic.twitter.com/Mf3vxMZX7Y — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 21, 2020

