GF Vip, Rosalinda Cannavò a Massimiliano Morra: “Mi avevi detto che eri gay”. Scatta la querela

GF Vip 5, ultime news e gossip. Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha dichiarato in diretta tv che Massimiliano Morra le aveva detto che era gay. L’attrice siciliana conosciuta con il nome d’arte di Adua Del Vesco ha affermato: “Voci false? Era quello che io sapevo detto anche da te [rivolgendosi a Massimiliano Morra, ndr], a me risulta così”.

E successivamente, parlando con il conduttore del reality show di Canale 5 Alfonso Signorini, ha confermato: “Sì a me risultava che lui lo fosse, ma quello è stato uno scivolone e non spetta a me dire determinate cose, però se devo dire, a me risultava così anche detto da te in base a determinate cose che ci siamo detti in passato”.

"A me risultava fosse gay, detto anche da lui" is the new "non ho detto gay, ho detto stratega"#gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/AiFdzyiJ3P — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 26, 2021

L’attore napoletano Massimiliano Morra ha smentito nuovamente Adua Del Vesco. Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip 4, Morra ha annunciato su Instagram Story di aver mandato ai suoi legali per querelare Rosalinda Cannavò: “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizione ai miei avvocati di procedere legalmente”.

