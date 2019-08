Grande Fratello Vip 2019 ai nastri di partenza con alla conduzione il direttore del settimanale Chi e giornalista Alfonso Signorini, dato che Ilary Blasi ha detto no. Nel cast dei possibili concorrenti spiccano diversi personaggi di programmi tv e reality show: dal mago Giucas Casella al Divino Otelma, dall’ex diva del cinema adult internazionale Cicciolina all’attrice e attivista per i diritti lgbt Eva Robin’s fino a tre ex tronisti di Uomini e Donne.

Chi sono gli altri papabili concorrenti del Grande Fratello 4? L’ex compagna di Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso, il cantante Shalpy, l’attore Kabir Bedi, l’avvocato Luca Di Carlo, la ballerina Matilde Brandi, le showgirl Natalia Bush e Nora Amile, l’ex modella Fernanda Lessa, la socialite Claudia Galanti e gli ex tronisti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, Andrea Melchiorre e Giovanni Conversano.

Come sempre succede in questi casi sono in molti a criticare la scelta degli autori del GF Vip perché molti concorrenti non sono famosi ma affamati di fama e successo. Infatti nel mirino del popolo del web sono finiti come sempre gli ex tronisti di Uomini e Donne e le soubrette.

E voi che cosa ne pensate? Vi piace il possibile cast del Grande Fratello Vip 2019?

Redazione-iGossip