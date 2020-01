Grande Fratello Vip 2020: Licia Nunez e Imma Battaglia faccia a faccia in diretta tv

Grande Fratello Vip 2020: Licia Nunez e Imma Battaglia si sono scontrate in diretta televisiva durante la seconda puntata del reality show di Canale 5. Licia ha sempre accusato Imma di averla tradita con Eva Grimaldi quando la loro relazione d’amore non si era ancora conclusa. Un concetto che ha espresso anche al GF Vip 2020.

Le dichiarazioni di Licia hanno immediatamente scatenato l’ira dell’attivista per i diritti lgbt e la presa di posizione netta di Vladimir Luxuria, grande amica di Imma.

Il faccia a faccia durante la seconda puntata del GF Vip non ha portato a un punto d incontro.

“Io credo che le storie vanno raccontate bene, soprattutto per rispetto dell’amore di cui parli – ha detto Imma a Licia -. Per rispetto di te stessa, della nostra storia e per rispetto di Eva. Sono sempre stata una donna onesta e solidale, ho sempre vissuto con attenzione e rispetto, ti ho sostenuto sempre in ogni tua scelta di vita. Quando ci siamo conosciute eravamo consapevoli dei nostri 18 anni di differenza. L’amore che ho avuto per te è stato forte e profondo, un amore che abbiamo vissuto bene i primi anni. Io non ho tradito Licia, mi sono innamorata di Eva. E se mi sono innamorata di Eva è perché tra noi due qualcosa si era rotto e tu ne eri cosciente – ha detto la partner di Eva Grimaldi -, ne abbiamo parlato continuamente. Nel periodo della nostra relazione tu sei stata assorbita e hai messo al centro della tua vita il tuo lavoro e devi dare atto a me che non ho mai minimamente giudicato questo. Ti ho sempre sostenuto, anche quando tante cose non mi erano chiare”.

Licia ha prontamente replicato: “Mi vieni a dire che mi hai supportata in tutto, ma questa è stata una cosa reciproca. Quando è iniziata la nostra relazione, nel 2004, io ero una ragazza di 26 anni e tu una donna di 45 e io ti ho sostenuta ogni volta nei tuoi successi. Sai benissimo che a luglio hai conosciuto Eva, c’è un’intervista sua in cui lo racconta proprio lei”.

Imma ha poi rivelato: “Licia sa perfettamente che nel marzo 2010 ho trascorso il mio 50esimo compleanno da sola con mia madre. Lei mi ha fatto un regalo meraviglioso, un orologio, ma non era con me perché doveva lavorare”.

Durante il confronto, in diretta tv, è riuscita a mantenere sangue freddo, ma subito dopo la puntata Licia Nunez è crollata. Si è sfogata in lacrime: “Le ho dato 7 anni della mia vita. Passa un messaggio totalmente sbagliato. Ci sono dei fatti, dei video, prove, mostratele. Sicuramente non mi aspettavo di incontrarla e non mi aspettavo nemmeno un’ammissione di colpa da parte sua. Non l’ha fatto a tempo debito, figuriamoci a distanza di dieci anni, però non puoi negare l’evidenza”.