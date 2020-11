Grande Fratello Vip 2020 news, Riccardo Signoretti: “Filippo Nardi è il nuovo concorrente”

Grande Fratello Vip 2020: ultime news e gossip. Il direttore del settimanale Nuovo e Nuovo Tv Riccardo Signoretti ha annunciato sul suo profilo Instagram che l’ex concorrente del Grande Fratello 2 e dell’Isola dei famosi Filippo Nardi sarà il nuovo concorrente del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Filippo Nardi è un veterano dei reality ed è opinionista nei programmi tv di Barbara d’Urso, da Pomeriggio 5 a Live – Non è la d’Urso.

Filippo Nardi – Foto: Facebook

Il direttore di diversi settimanali Signoretti ha scritto: “Filippo Nardi tra i nuovi ingressi al GF Vip”. Le reazioni dei follower del giornalista non sono state di certo esaltanti. “No, che pesantezza… sempre le solite facce”, scrive una follower. Un’altra aggiunge: “Sempre gli stessi, che noia!”. Un altro follower sottolinea: “Ma chi vanno a ripescare??? Per carità che delusione”. Un’altra ironizza: “Dategli le sue sigarette, mi raccomando!”. Un’altra ancora asserisce: “Riciclano tutto questo GF. No! Vogliamo vedere volti e vip veri e nuovi”.

Filippo Nardi e il suo appello estivo: “Sono senza lavoro e bonus”

In estate Filippo Nardi si era sfogato dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Nuovo. L’ex gieffino aveva confessato che il lockdown, provocato dalla diffusione del nuovo Coronavirus in tutto il mondo, gli aveva fatto perdere diversi lavoro. Filippo Nardi non aveva ricevuto il bonus di 600 euro ed era senza lavoro.

Il grande amico vip della presentatrice campana del GF Vip Barbara D’Urso aveva dichiarato alla rivista diretta da Signoretti: “Tutti pensano che noi navighiamo nell’oro ma non è così. Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla”.

Per poi ammettere: “Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero. Cerco lavoro a Milano, magari come corriere oppure nei supermercati: ma non ci sono possibilità. Salute a parte, il disastro vero comincia adesso ci sarà chi morirà di fame e non di coronavirus e purtroppo l’agonia sarà più lenta”.

Ora Nardi è tornato a sorridere grazie a questa allettante proposta di Signorini!