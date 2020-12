Grande Fratello Vip 2020, nuovo prolungamento del reality: terminerà il 26 febbraio

Grande Fratello Vip 2020, ultime news e indiscrezioni. Sembra ormai certo il nuovo prolungamento del reality show di Canale 5. Proprio nel giorno in cui Stefano Bettarini ha criticato duramente il GF Vip 5 di Alfonso Signorini per via dei numerosi baci gay, che a suo dire “Vogliono forzarci e creare questa lobby, irritando anche chi omofobo non lo è affatto”, TvBlog.it ha rivelato il prolungamento del programma tv di Mediaset.

La quinta edizione del GF Vip sarebbe dovuta finire la prima settimana di dicembre ma a seguito del successo ottenuto, Mediaset ha deciso di prolungarla fino al 26 febbraio.

TvBlog.it ha svelato: “La finale del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini è infatti prevista […] per venerdì 26 febbraio, sempre in prima serata ovviamente su Canale 5, domani però se ne discuterà ancora. Il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy infatti si chiuderà quindi una settimana prima dell’approdo su Rai Uno del Festival di Sanremo, di cui proprio in queste ore si stanno accendendo alcune polemiche relative al pubblico che dovrà riempire le poltrone rosse del teatro Ariston”.

Dopo la squalifica per frasi sessiste e volgari di Filippo Nardi e il mancato ingresso di Ginevra Lamborghini, ora i fan del GF Vip sono curiosi di conoscere chi saranno gli ultimi concorrenti di questa lunghissima edizione del reality.

E voi chi vorreste nella Casa del GF Vip?