Guenda Goria perde la pazienza contro i fan di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Guenda Goria ha perso la pazienza contro i fan di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, dopo i continui attacchi ricevuti in questi giorni. La bellissima ed elegantissima pianista e attrice non è di certo una che le manda a dire e l’ha dimostrato anche nelle ultime sue ospitate a Pomeriggio 5 e Live – Non è la d’Urso. Come ben sapete l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è detta delusa dal comportamento e atteggiamento di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nei confronti di sua madre, Maria Teresa Ruta, nelle ultime due settimane.

I fan di Stefania e in particolar modo di Tommaso hanno accusato Guenda Goria di aver incitato gli spettatori del GF Vip contro i due beniamini. L’attrice e pianista si è sfogata su Twitter.

“La vita è lunga… quando finirà il gioco cosa ci sarà? Io sono certa che potrete ancora seguirmi per molti anni – ha spiegato Guenda Goria -, fin quando avrò la possibilità combatterò per quello in cui credo. Il talento, la gavetta, la professionalità conta. La vera gara è la vita. Questa è solo una tappa”.

La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha poi messo i puntini sulle i: “Comunque io non vi incito contro nessuno perché non vivo di questo. Sostenevo mamma come ogni figlia è giusto che faccia e sarò felice di riabbracciare i miei amici e verificare la loro presenza nella mia vita. Il tifo lo lascio a voi. Io vivo i rapporti con onestà intellettuale”.

Per poi concludere: “Cari amici, quando mi è stato proposto di partecipare al GF ho pensato che sarebbe stata una bella avventura con mamma. Io ho una carriera solida alle spalle e un futuro davanti con o senza la tv o i social perché l’ho costruita negli anni con grande dedizione”.

Come darle torto?