Il contadino cerca moglie sbarca su Nove con al timone Gabriele Corsi

È tutto pronto per il ritorno de Il contadino cerca moglie il 25 febbraio alle 21.25 sul canale Nove. A condurre lo show ci sarà il bravissimo Gabriele Corsi.

Gabriele Corsi- foto instagram.com

Il contadino cerca moglie tarato sul format del reality Farmer Wants a Wife passa da Fox Life al gruppo Discovery e più precisamente al canale Nove.

Lo show prodotto da Fremantlemedia Italia cambia anche conduttore, dopo la guida di Simona Ventura nell’esordio, Ilenia Lazzarin nella seconda e terza stagione e Diletta Leotta nella quarta edizione.

A portare l’amore tra la vita libera, dura e a volte solitaria del contadino questa volta ci sarà il conduttore romano Gabriele Corsi, il primo uomo al timone del reality.

Il contadino cerca moglie segna il ritorno del conduttore all’Universo romantico, dopo l’esperienza a Take Me Out e Primo Appuntamento.

“Io sono dell’idea che in amore basta che funzioni, non sono certo uno che consiglia i manuali – ha dichiarato il conduttore in un intervista all’ANSA – Nessun posto ti assicura che una storia andrà bene oppure male: un sentimento vero può nascere anche in un reality, perché no. E non accetto lo snobismo che accompagna questo genere di programmi”.

La puntata del 25 febbraio sarà soltanto un’anticipazione del reality, giacché le altre puntate verranno girate dal mese di aprile (salvo slittamenti dovuti alla pandemia) per la messa in onda nella stagione estiva.

La puntata “casting” del reality presenterà i contadini in cerca di un partner con cui condividere la passione per la terra e la filosofia green tra i pretendenti provenienti dalla città.

Ad annunciare la novità è stato lo stesso Gabriele Corsi tramite alcune foto social che lo ritraggono in versione campagnola.

Non ci resta che sintonizzarci su canale Nove e assistere alla presentazione dei protagonisti di questa nuova edizione de Il contadino cerca moglie!