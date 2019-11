Ilona Staller in coppia con il suo avvocato Luca Di Carlo all’Isola dei famosi 2020? Secondo alcune indiscrezioni che trapelano in Rete pare che l’Avvocato del Diavolo abbia presentato domanda come naufrago vip della prossima edizione del reality show di Canale 5.

Tra i papabili concorrenti della prossima edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi spiccano Eleonora Giorgi, Maria Monsè, Maria Giovanna Elmi, Nicolò Scalfi, le ex po**ostar Milly d’Abbraccio, Luana Borgia e l’ex deputata del Partito Radicale Ilona Staller.

Ma l’ex diva a luci rosse Ilona Staller potrebbe partire proprio con il suo avvocato di fiducia con un passato da legionario assegnato ai servizi d’assalto per l’Honduras.

L’avvocato penalista Luca Di Carlo e Ilona Staller rappresenterebbero sicuramente una coppia davvero esplosiva e fuori dalle righe per il reality show di Canale 5, che necessita una ventata di cambiamento e un pizzico di brio e spregiudicatezza. Entrambi ribelli, provocatori e perspicaci con un passato ancora da raccontare e svelare al grande pubblico televisivo.

Cicciolina e l’Avvocato del Diavolo, nonché playboy nato, farebbero scintille sull’Isola, ma soprattutto farebbe impennare l’Auditel!

