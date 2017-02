Isola dei Famosi 2017, Samantha e Dayane amiche-nemiche

Primi screzi e litigi all’Isola dei Famosi, com’era prevedibile. Anche in questa nuova edizione del 2017 non mancano le tensioni e le scaramucce. Ma ci sono anche i colpi di scena: Samantha De Grenet e Dayane Mello, dopo una prima antipatia iniziale, hanno infatti stretto una strana alleanza.

Tutte e due sono in nomination questa settimana e sull’Isola hanno passato parecchio tempo insieme. La modella brasiliana ha però mentito a Samantha, dicendole che è stata la sua amica Nathaly a mandarla in nomination, cosa non vera. Le due si sono mandate in nomination a vicenda…

Gli altri non hanno creduto a Dayane, tanto che Massimo Ceccherini ha dato il via ad una sua personale indagine. Ha deciso così di interrogare la modella, che ha insistito nella sua bugia. Il comico non le ha creduto, però, e ha avvisato Samantha dei suoi sospetti…

Raz Degan, intanto, si è dimostrato il più solitario del gruppo: ama ammirare l’isola da lontano, magari al crepuscolo. I primitivi si radunano poi in riva al mare e ammirano tutti insieme il tramonto. “È il momento più bello che abbiamo vissuto qua finora, proprio bellissimo”, ha commentato Degan.