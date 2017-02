Italia’s Got Talent parte il 24 febbraio 2017: tutte le anticipazioni

Partirà il 24 febbraio su Tv8 (e ovviamente su Sky Uno HD) la nuova stagione di Italia’s Got Talent. È stata riconfermata per la terza edizione consecutiva la giuria formata da Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Nina Zilli e Frank Matano. Il cast ha cantato una sorta di “sigla” per presentare la nuova stagione, per rilanciare il format che quest’anno si sposta al venerdì sera.

Fino all’anno scorso, infatti, il talent andava in onda di mercoledì per contrastare The Voice su Rai2 (che alla fine è stato chiuso). Quest’anno invece ci si sposta al venerdì, forse per dare filo da torcere al nuovo talent di Antonella Clerici Standing Ovation, che andrà in onda proprio nello stesso giorno, ma che partirà circa una settimana prima, il 17 febbraio.

Ancora una volta ci saranno esibizioni di ballerini, imitatori, illusionisti, trampolieri, acrobati, musicisti, cantanti e così via. I performer più sorprendenti che riceveranno almeno 3 sì passeranno alla fase successiva. Ogni talento avrà 100 secondi di tempo a disposizione per fare breccia nel cuore dei giudici.