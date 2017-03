Kattarshian, arriva il reality show sui gattini

Non poteva essere altrimenti: esiste un reality show praticamente su qualsiasi argomento, quindi perché non farne uno sui gattini?

I protagonisti di Kattarshian sono 4 mici in una casa, ripresi 24 ore su 24 da tre GoPro e mandati in streaming: una sorta di Grande Fratello Felino. L?idea proviene Società islandese per la Protezione dei Felini, ed è a fin di bene: si vuole infatti trovare loro una famiglia in quattro settimane. Ci riusciranno?

Lo show fa il verso a “Keeping Up with the Kardashians”, il reality che ha reso famose le due sorelle icone della TV americana, le Kardashian. Davanti a tre GoPro i gatti in cerca di adozione saranno spiati 24 ore su 24. Il progetto si chiama “Keeping up with the Kattarshians“.

Tutto si svolge in una casetta a due livelli, con il piano notte con i letti a castello e il piano giorno dove sono a disposizione dei gattini di The Kattarshians crocchette a volontà. C’è anche un giardino sul retro dell’abitazione, rivestito di erba sintetica.

Così per circa 4 settimane questi gatti saranno i più spiati del mondo, finché non troveranno una casa tutta loro. Dopo, saranno sostituiti da altri quattro gattini in cerca di adozione.