Kid’s Got Talent, nell’ultima puntata ci sarà Carla Fracci

Andrà in onda domenica 1° gennaio 2017 il quarto appuntamento del talent per i più piccoli, Kid’s Got Talent, condotto da Claudio Bisio e Lodovica Comello, con un’ospite d’eccezione: Carla Fracci!

Si conclude così il programma che vede protagonisti sul palco piccoli talenti di età tra i 4 e gli 11 anni: l’ultima puntata andrà in onda proprio a Capodanno, in prima serata su TV8. Tanti saranno gli ospiti: primi tra tutti, Ficarra e Picone che insieme al Professor Carmelo Baio parleranno di astronomia.

Poi sarà la volta della piccola Rachele Laro che danzerà incantando tutti, a partire da Carla Fracci, il suo mito. E ci sarà anche Costantino Della Gherardesca, protagonista di uno scambio di vedute sull’operato di Claudio Bisio insieme a Lorenzo (6 anni), Carlotta (10 anni) e Francesco (11 anni).

Infine non mancheranno le esibizioni d’eccezione, come quella di Michele Bucci, un bambino con una dote particolare: sa infatti parlare al contrario!