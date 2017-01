L’Isola dei Famosi 2017, ci sono già due eliminati?

Ancora prima dell’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2017, ecco che due dei nomi confermati sono stati eliminati dal programma. Si tratta di Wanna Marchi e di sua figlia Stefania Nobile.

Si è parlato molto, in queste ultime ore, dei naufraghi e della presenza tra loro di Wanna Marchi e di sua figlia Stefania Nobile. Le loro truffe agli inizi del 2000 erano state svelate da Striscia la Notizia, perciò la presenza delle due nel reality ha suscitato parecchie polemiche sui social: molti hanno contestato a Mediaset la scelta delle due donne, che tante persone hanno raggirato e le cui malefatte erano state smascherate proprio da un programma del Biscione.

Le due donne, intervistate dal settimanale ‘Chi’, avevano ammesso di aver firmato già un contratto per partecipare alla dodicesima edizione dell’Isola: ma ora arriva lo stop da parte di Mediaset.

Piersilvio Berlusconi ha voluto però fare chiarezza, diramando un comunicato stampa ufficiale in cui precisa che ha ritenuto inopportuna la presenza di Wanna Marchi e Stefania Nobile in un programma Mediaset e per questo motivo le due donne non saranno concorrenti dell’Isola 2017, in onda su Canale 5 a partire dal 30 gennaio.

Le due sono così state ufficialmente eliminate ancora prima del debutto. Ci si chiede, ora, chi prenderà il loro posto…