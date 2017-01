L’Isola dei Famosi 2017, confermata Vladimir Luxuria come opinionista

Alessia Marcuzzi sarà affiancata da Vladimir Luxuria, durante la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 30 gennaio.

“Ecco la mia nuova compagna di viaggio Vladimir Luxuria. Sarà un’Isola dei Famosi intrigante e tutta da scoprire …. Daje tutta!!!”. Così la Marcuzzi ha reso noto a tutti, dal suo profilo Instagram, chi sarà la nuova opinionista del programma, postando una foto che ritrae insieme le due conduttrici. A partire dal 30 gennaio, in prima serata su Canale 5, Alessia Marcuzzi condurrà per la terza volta l’Isola dei Famosi.

“Sono davvero felice di essere al fianco di Alessia Marcuzzi per condividere da opinionista l’esperienza dell’Isola dei Famosi” ha commentato Luxuria dal suo profilo Instagram, in risposta alla foto di Alessia. Toccherà a lei, già veterana dell’Isola, commentare le avventure dei naufraghi in Honduras.

Ricordiamo che già in passato Luxuria è stata opinionista, accanto alla Marcuzzi, per il reality del Grande Fratello. Senza contare che Luxuria ha anche vinto un’edizione dell’Isola, quando era condotta in Rai da Simona Ventura.