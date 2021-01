L’Isola dei Famosi 2021 resta in Honduras, le news e la data di inizio

Cresce l’attesa per l’Isola dei Famosi 2021, un po’ per la conduzione di Ilary Blasi e un po’ per le nuove regole legate alla pandemia.

Isola dei Famosi- foto tieniminformato.it

Il Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini promette di tenere banco ancora per qualche settimana, ma l’attenzione si sta spostando sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Stando a quanto svelato da Tv Blog, infatti, sembra che Ilary Blasi sia stata confermata al timone del survivor reality e verrà affiancata in collegamento di nuovo da Alvin (giunto alla sua terza esperienza).

Se fino a qualche tempo fa si era parlato di un cambio location, portando il reality addirittura in Spagna, ora sembra che le vicende dei naufraghi si svolgeranno ancora una volta in Honduras.

Le indiscrezioni di Tv Blog collocano l’inizio dell’Isola dei Famosi 15 a lunedì 8 o 15 marzo 2021, vale a dire dopo la fine del Festival di Sanremo.

Questa nuova edizione made in Banijay dovrebbe protrarsi fino a maggio, regalando un intrattenimento fatto di avventure e sfide.

A restare ancora avvolto nel mistero è il cast, ma i nomi che sono emersi promettono uno show davvero scoppiettante.

Tra i nomi ancora senza conferme ufficiali spiccano la figlia d’arte Asia Argento, gli ex protagonisti di Uomini e Donne Andrea Cerioli, Nicola Vivarelli, Giorgio Manetti, Giovanna Abate e Angela Nasti, lo speaker radiofonico Marco Baldini, l’ex annunciatrice Alessandra Canale e l’ex di Pamela Prati, Luigi Oliva.

Non ci resta che attendere nuove informazioni e sperare che questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021 supererà le aspettative.