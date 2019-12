Luana Borgia all’Isola dei famosi 2020? “Sarebbe una sfida per me”

Luana Borgia all’Isola dei famosi 2020? La famosa e popolare star di film per adulti è una grande amante della natura e vorrebbe fare questa splendida esperienza.

In un’intervista rilasciata a LF Magazine ha rivelato: “Nella mia vita mi sono realizzata in tutto: ho un lavoro che mi piace, ho vinto quattro premi Oscar, ho una passione per i cavalli… il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di partecipare all’Isola, sì! Sarebbe una sfida per me. Io sono un’amante della natura, dello sport, infatti quando non faccio la trasgressiva nei locali, faccio una vita normale, sana, faccio palestra, vado a cavallo e faccio anche dei concorsi ippici. Il mio sogno resta quello di poter partecipare all’Isola dei Famosi. Vorrei vivere sulla mia pelle il vivere su un’isola, totalmente isolata dal mondo”.

Tra i candidati all’Isola dei famosi 2020 spiccano anche Ilona Staller con il suo manager Luca Di Carlo: “Io Luca l’ho potuto conoscere solo per telefono. Lo sento spesso e continuo a digli:”Ci dobbiamo conoscere, ci dobbiamo conoscere” ed invece poi non ci si incontra mai. Lui è nei pressi di Roma, io nelle zone di Parma, poi siamo sempre occupati con il nostro lavoro, quindi per il momento non c’è stato il modo d’incontrarsi. Però devo dire che mi piace tanto e spero davvero di vederlo dal vivo”. Ha sottolineato che l’avvocato penalista Luca Di Carlo è un uomo molto sexy e attraente: “Ammetto che sull’Isola mi apparterei con lui dietro il sipario della natura”.

Luana ha però poi ammesso: “A me piace molto come uomo, personaggio televisivo, come testa e non solo, Paolo Del Debbio“.