Massimiliano Morra, Flavia Vento e Patrizia De Blanck nel cast del Grande Fratello Vip 5 insieme con Elisabetta Gregoraci, le sorelle Buccino, Francesca Cipriani e Gabriel Garko? Ci saranno anche Michela Quattrociocche, Andrea Damante e un’altra famosa conduttrice tv? I rumor si sprecano sulla carta stampata e sul web. I nomi in ballo sono tanti e tutti abbastanza blasonati.

Massimiliano Morra – Foto: Facebook

Si profila un cast super stellare per la quinta edizione del reality show di Canale 5, che sarà condotto per la seconda volta consecutiva dal giornalista e direttore del settimanale di gossip Chi, Alfonso Signorini.

In base alle ultime voci, Michela Quattrociocche avrebbe rifiutato mentre Cristina Buccino ha svelato di non essere stata ancora contattata dagli autori del programma tv di Canale 5.

Pare assai improbabile anche la presenza del sex symbol delle fiction tv italiane, Gabriel Garko, nel cast del GF Vip 5, ma tutto è possibile con Alfonso Signorini. Con molta probabilità ci sarà un altro illustre sex symbol della televisione e del cinema italiano: il bellissimo, tenebroso e irresistibile attore Massimiliano Morra.

Anche la nobildonna Patrizia De Blanck potrebbe rimettersi in gioco dopo aver partecipato con grande successo all’Isola dei famosi. In bilico Flavia Vento…

Alfonso ha preannunciato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Siamo nel bel mezzo dei provini. Li stiamo facendo da casa, io da Milano e il mio gruppo autoriale da Roma, collegandoci con Zoom. Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto circa 40 vip, ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti Vip. Con set chiusi e concerti sospesi, ci siamo ritrovati molti nomi ai provini. Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me”.

E voi chi vorreste nel cast del GF Vip 5?