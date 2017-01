Moreno pronto a partire per l’Isola dei Famosi 2017

Moreno, rapper 27enne ormai all’apice del successo, farà parte dell’Isola dei Famosi 2017. Moreno, dopo aver partecipato ad un’edizione di Mtv Spit,e dopo aver trionfato alla dodicesima edizione di Amici, dopo aver partecipato anche all’edizione 2015 del Festival di Sanremo, sbarcherà infatti all’Isola dei Famosi, reality show condotto da Alessia Marcuzzi e in onda a partire dal prossimo 30 gennaio.

Moreno eredita così il posto di Marco Carta, che a sua volta prese il posto di Valerio Scanu. Insomma, all’Isola ormai da due anni c’è sempre almeno un ex partecipante di Amici. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni pochi giorni prima della partenza, Moreno ha rivelato i motivi che lo hanno spinto a partecipare al reality di Canale 5. Il rapper innanzi tutto spera di vivere un’esperienza che lo arricchisca e che gli faccia apprezzare meglio le piccole cose della vita quotidiana.

Moreno teme però che quest’esperienza duri troppo poco e non nasconde una certa preoccupazione per il problema “cibo”… Il ragazzo si descrive come un ragazzo di cuore, capace di portare il buonumore, ma un po’ permaloso. E se vincesse, utilizzerebbe quei soldi per l’acquisto di una casa tutta sua. Vedremo come andrà a finire…