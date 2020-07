Pechino Express: cambiamenti e novità per il reality game

Pechino Express potrebbe non andare più in onda su Rai 2 e vivere grandi cambiamenti destinati a stravolgere il format.

Il palinsesto Rai racconta grandi novità, dall’esclusione di Salvo Sottile da Mi manda Rai 3 alla cancellazione del reality game Pechino Express.

Dopo ben otto edizioni, quindi, Pechino Express non andrà in onda nella prossima stagione televisiva, almeno non su Rai 2.

Stando a quanto rivelato dal sito DavideMaggio.it, infatti, l’adventure game potrebbe ripartire su Sky. Potrebbe perché la tv satellitare dovrebbe presentare i palinsesti tra oggi e domani.

A quanto pare la casa di produzione Banijay Italia non avrebbe intenzione di rinunciare al format e abbia deciso a traslocare altrove.

Già qualche mese fa il CEO di Banijay Italia, Paolo Bassetti, aveva dichiarato al Messaggero: “La Rai per Pechino aveva un impegno di due anni di contratto, ma ne ha firmato uno solo. E al momento tutto tace. Essendoci già impegnati economicamente con il proprietario del format, non escludo scenari diversi”.

Se la notizia fosse vera allora la piattaforma televisiva si ritroverebbe con tre show di successo: Pechino Express, X Factor e Italia’s got talent.

Questo significa che i fan del reality game potranno continuare a seguire il programma soltanto se si abboneranno alla rete.

In più il cambio di rete potrebbe costringere i telespettatori a dire addio al conduttore Costantino Della Gherardesca. Ma non è detta l’ultima.

Non ci resta che attendere nuove news e scoprire come sarà Pechino Express ai tempi della pandemia da COVID-19.