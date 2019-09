Riccardo Fogli ha ricordato la sua brutta esperienza all’Isola dei famosi durante un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero. Le pesanti accuse in diretta tv di Fabrizio Corona in merito a un presunto tradimento e a una presunta relazione extraconiugale top secret della moglie del celebre cantante, Karin Trentini, con l’imprenditore Giampaolo Celli hanno indignato l’opinione pubblica nazionale e non solo.

Quella bruttissima pagina di televisione ha scatenato indignazione, aspre e durissime polemiche sui social e nell’opinione pubblica nazionale a causa dell’umiliazione pubblica subita da Riccardo Fogli da parte di Fabrizio Corona.

Ora il cantante Riccardo Fogli ha rivelato: “Non me la sento di accusare persone specifiche per quanto mi è successo. Mia moglie, lei si è mossa con la legge. È quella che ha sofferto di più in questa storiaccia, accusata ingiustamente di tradirmi”.

Tutto ciò ha influito negativamente sulla sua esperienza in Honduras: “Ero diventato una mummia. Là scelsi di vivere l’Isola fino in fondo: lavoravo dalla mattina fino alla sera. Sapevo degli stenti che avrei patito e di dover soffrire la fame, però non sapevo che avrei anche dovuto soffrire una simile tortura psicologica. Non tanto per me, quanto ma per mia moglie e i miei figli: io vivo per loro”.

Fogli ha spiegato che negli ultimi tempi sta riprendendo piano piano la forma fisica e psicologica, e ha ripreso a correre.

