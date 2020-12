Samantha De Grenet contro Stefania Orlando: “Ti uccido, adesso cacciatemi, non me ne frega un c***o”

Samantha De Grenet si è scagliata duramente e pesantemente contro Stefania Orlando nel corso delle ultime ore. A pochissimi giorni da Natale, l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip 5 è davvero pesante. Tensione alle stelle tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando.

I lavori in cucina hanno scatenato una lite furiosa tra le due showgirl. L’ex conduttrice del programma I Fatti Vostri ha ammonito l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi: “Samantha questa cosa delle teglia la possiamo cambiare? Sennò si riempiono d’acqua e poi se servono le teglie per il forno ed è un casino. Ci mettiamo degli stracci che poi laviamo. Perché si riempiono di acqua e non si asciugano i bicchieri”.

Samantha ha prontamente ribattuto: “A me fa schifo il canovaccio. Il bicchiere poi puzza. Quindi se lavo io lo faccio con le teglie come voglio io. Pazienza se poi servono. Stefania lava i piatti tu e lo fai come ti pare a te. Le lavo io e faccio come voglio io. Pensa che a casa mia io uso le teglie e a casa mia decido io come fare. Quanti anni pensa che abbia per dirmi queste cose? Abbassa il tuo tono con me. Che chic, attenta alla corona che ti è caduta. A me che mi frega di quello che pensi te, io continuo a fare come dico io. Ma chi te se fila. Sei trasparente per me tesoro bella”.

Stefania Orlando non ha lasciato correre e ha insistito: “Le teglie servono per cucinare non per scolare i piatti. Adesso cambiamo la destinazione d’uso delle teglie Questa è una cosa sporca! Questa però non è casa tua! Da che mondo e mondo lo strofinaccio, che va in lavatrice. Ma lei lo fa apposta, non avendo altre argomentazioni lo fa apposta. Lo fai apposta, non hai altre argomentazioni. Tu abbassa la cresta che si è alzata troppo“.

Samantha De Grenet ha poi dato della psicopatica a Stefania Orlando: “Ho un figlio che mi guarda a casa. Ed essere attaccata da una psicopatica non mi sta bene“.

“Ed essere attaccata da una psicopatica” ao sdg vola più basso #gfvip pic.twitter.com/UWhcfcjgSs — SØRPRËSŒNËËEEEEEË?H (@toorkomi) December 22, 2020

Molti fan del reality show di Canale 5 hanno invocato seri provvedimenti nei confronti di Samantha De Grenet che si è poi scagliata nuovamente contro Stefania Orlando durante una chiacchierata con l’ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini.

“Le sarei saltata al collo – ha asserito Samantha riferendosi a Stefania durante una conversazione con Sonia Lorenzini -. Forse tu non hai capito come sono io. Se una persona si permette di toccare mio figlio, mia madre, mio padre, la mia famiglia in situazioni becere, io ti asfalto. Potrei metterti le mani addosso. Da quando sono entrata che mi rompe le scatole dai”.

E poi ancora: “Quella non si deve proprio permettere. Non mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo ‘che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh, ma io ti uccido. Adesso cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega nulla, non mi importa un ca**o, non me ne frega un cavolo”.

SDG: "Io la uccido. Ho detto che la uccido. Cacciatemi" #GFVIP pic.twitter.com/pPAmbBcsnp— Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 22, 2020