Selvaggia Lucarelli su Barbara Alberti: “Scempio immeritato, rapiamola per salvarla”

Selvaggia Lucarelli si è schierata dalla parte della scrittrice, attrice e giornalista Barbara Alberti, che è attualmente reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip 4. La giurata di Ballando con le Stelle vuole salvare il soldato Barbara Alberti.

Selvaggia Lucarelli – Foto: Instagram

L’irriverente, pungente e famosa opinionista televisiva ha scritto su Il Fatto Quotidiano: “Ho sognato di intrufolarmi anche io in quella Casa, approfittando del colpo di sonno dell’ autore del turno di notte, e di rapire Barbara Alberti. Rapirla di un rapimento salvifico, sia chiaro, di uno di quei rapimenti fatti a fin di bene, tipo portare via la figlia sedicenne da una festa prima che perda la verginità con uno youtuber deficiente”.

La scrittrice e giornalista Selvaggia Lucarelli ha poi continuato: “Tutto, pur di portarla via di lì. Pur di non vederla frugata e valutata dal pubblico del televoto, pur di non assistere allo scempio immeritato della sua persona e della sua storia, pur di non leggere su Twitter un utente che tra lei e Pasquale Laricchia, preferisce Pasquale Laricchia perché sarà ignorante ma almeno è più sincero”.

