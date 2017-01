Standing Ovation: il nuovo talent di Antonella Clerici

I giurati saranno Ambra, Nek e Romina, e già sono nate le prime polemiche. Stiamo parlando del nuovo talent presentato da Antonella Clerici, e intitolato Standing Ovation.

Dopo la cancellazione di Ti lascio una canzone, infatti, eravamo rimasti orfani di un talent musicale per bambini. Lacuna che sarà ben presto colmata da Standing Ovation, in cui 12 bambini in coppia con un parente metteranno in mostra le loro doti canore.

Antonella Clerici tornerà così in prima serata su Rai 1: il talent per piccoli andrà in onda il venerdì sera, a partire probabilmente dal 17 febbraio. Standing Ovation è la versione italiana del messicano ‘Stand Up For Your Country’, un talent show musicale in cui dodici bambini si esibiscono insieme a un parente (genitore, nonno o zio). Le coppie che ottengono una standing ovation dal pubblico in studio e dai tre giurati passeranno alle fasi successive.

Nek sarà uno dei giurati, ex direttore artistico di Amici. Un’altra giurata sarà Ambra Angiolini, per la quale, sembrerebbe, il cachet previsto è di 220 mila euro (come racconta Il Giornale). Un super guadagno che non ha mancato di scatenare polemiche…