Swipe Swap è il nuovo reality per single di Sarah Jessica Parker

Si chiama Swipe Swap ed è il reality per single che vedrà coinvolta Sarah Jessica Parker nel ruolo di produttrice, una specie di esperimento sociale.

Sarah Jessica Parker- foto sporcle.com

L’indimenticabile Carrie Bradshaw ha fatto sospirare con le sue (dis)avventure amorose e ha elargito consigli sulla vita di coppia nelle sei stagioni di Sex and the City.

Ora finalmente le relazioni e la ricerca dell’amore della scrittrice saranno utili a Sarah Jessica Parker per produrre un reality per single attraverso la sua casa di produzione Pretty Matches Productions

Il programma dell’attrice statunitense e icona di stile aiuterà due single a trovare la propria anima gemella attraverso un esperimento sociale.

I due entreranno letteralmente uno nella vita dell’altro, scambiandosi proprio tutto: casa, parenti, amici e stile di vita. L’obiettivo è capire quanto siano effettivamente compatibili.

Purtroppo però Sarah Jessica Parker non presenterà Swipe Swap, essendone tecnicamente produttrice, ma quasi sicuramente darà il suo know-how alla Carrie Bradshaw.

Per il momento non si sa ancora quando lo show prodotto dall’attrice andrà in onda, ma è certo che verrà trasmesso su Showtime in America e distribuito successivamente in altri Paesi.

A noi non resta che aspettare di vedere il reality anche in Italia per riscoprire un po’ della protagonista di Sex and the City anche in Swipe Swap.