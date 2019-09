Tale e Quale Show 2019, Carlo Conti ironizza sulle conquiste in amore di Francesco Monte

Carlo Conti ha ironizzato sulle conquiste in amore dell’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte durante la conferenza stampa di presentazione di Tale e Quale Show 2019. Il famoso e apprezzatissimo conduttore tv di Mamma Rai ha infatti dichiarato ai giornalisti: “Ci sarà qualcuno nel cast che ha fatto parlare di sé in altri programmi per le sue conquiste, qui farà vedere altro… ovviamente mi riferisco a Pratelli (ride alludendo al comico David Pratelli, il riferimento invece è a Monte, ndr)”.

L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ha replicato a Blogo: “Nuove conquiste? No. Può anche bastare. La mia situazione è totalmente cambiata, è stabile: ora sto con una persona e quindi va bene così (parla della modella pugliese Isabella de Candia, ndr). A Tale e Quale Show mi spaventa il fatto di non essermi mai messo alla prova in queste situazioni. Non avendo mai fatto il cantante, ho un po’ di ansia. Ma sono un tipo sul quale le ansie agiscono bene e mi spronano”.

Il cast di Tale e Quale Show 2019

Domani 13 settembre parte la nona edizione di Tale e quale show. Alla giuria sono confermati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme mentre i 12 personaggi del mondo dello spettacolo chiamati a imitare e a dar vita a performance di big della musica italiana e internazionale saranno quest’anno l’attore Francesco Pannofino, il cantautore Davide De Marinis, le cantanti Tiziana Rivale, Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, il modello Francesco Monte, il cantante Agostino Penna, l’imitatore Davide Pratelli e i comici Gigi e Ross.

Redazione-iGossip