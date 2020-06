Temptation Island ha una data di partenza

È tutto pronto per la ripartenza di Temptation Island: il reality show delle tentazioni arriverà in prima serata il 7 luglio su Canale 5.

Temptation Island

Ormai è ufficiale. Manca meno di un mese al ritorno del reality show estivo più seguito, quello condotto da Filippo Bisciglia.

Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del nuovo Coronavirus, quindi, il palinsesto del Biscione non ha subito alcuna variazione per i mesi estivi.

Anche quest’anno diverse coppie (ancora top secret) verranno separate per superare le tentazioni e mettere alla prova il loro amore.

Al momento non è ancora chiaro se il programma seguirà il format originale oppure se mostrerà alcune modifiche necessarie per garantire la sicurezza di tutti: concorrenti, tentatori e addetti ai lavori.

L’edizione vip di Temptation Island non partirà prima di quella nip e per questo Alessia Marcuzzi dovrà aspettare ancora un po’ per traghettare le coppie vip nel viaggio dei sentimenti.

Per quanto riguarda i nomi delle coppie che parteciperanno a questa edizione di Temptation Island, invece, non si sa ancora nulla.

Negli ultimi giorni è stata svelta la prima coppia che parteciperà a Temptation Island Vip, quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, reduci dalla partecipazione della ex di Non è la Rai al Grande Fratello Vip.