Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: “Beve come Amy Winehouse, mandiamola a San Patrignano”

Tommaso Zorzi è tornato nuovamente a criticare la modella e influencer Giulia Salemi con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Il giovane influencer è stato molto duro nei confronti dell’ex fidanzata di Francesco Monte: “Giulia è tipo Amy Winehouse… Non ce la fa. Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce”.

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi – Foto: Biccy.it

Anche Andrea Zenga ha accompagnato Tommaso Zorzi su questa critica al vetriolo: “Io l’ho vista… c’era una bottiglia (vuota) con una goccina così, è arrivata lei… solo una goccia è venuta giù. Fino all’ultimo….”.

Non contento Tommaso ha aggiunto un altro carico da 90: “Giulia oggi zompa a piedi pari l’aperitivo, perché altrimenti uscita da qua dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi”.

Ecco la parte in cui Tommaso dice che Giulia è Amy Winehouse e che la devono portare a San Patrignano #GFVIP #prelemi pic.twitter.com/C4mrOM9aX4 — Vipera Trash ? (@Viper4Trash) February 18, 2021

Queste frasi di Zorzi hanno sollevato aspre e durissime polemiche sui social. Le polemiche si sprecano sul web. I fan di Giulia Salemi sono davvero infuriati.

Nel frattempo Zorzi è stato criticato duramente da Platinette durante lo show “Programma” in onda sulla diretta Facebook del Fatto Quotidiano Magazine.

“Ho preso l’abitudine di vedere il Grande Fratello per capire cosa fa Tommaso Zorzi – ha spiegato Mauro Coruzzi – perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione… Un giorno l’ho beccato che mi definiva un omosessuale omofobo semplicemente perché ho fatto delle dichiarazioni relative alle unioni civili. Mi piace che ci sia la legge ma non ne approfitterò mai perché non mi riguarda […]”.

Per poi concludere: “Ha detto ‘quella quando la vedo le do due sberle’: no due sberle tu a me non le devi dare perché sei un violento nei miei confronti e non hai nessuna voglia di mettere le nostre opinioni a confronto su un tema così importante”.

Ora tutti invocano un incontro-scontro tra i due al GF Vip 5. Che cosa farà Alfonso Signorini?