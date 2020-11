Tommaso Zorzi su Selvaggia Roma: “Mi hanno detto che rubava i vestiti”. Maurizio Costanzo: “Sembra una scappata di casa”

Tommaso Zorzi ha rilanciato il gossip dell’estate su Selvaggia Roma diffuso con tanto di audio e storie dalla sua ex amica vip, l’ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo. Il web influencer ha rivelato: “Selvaggia Roma è stata la coinquilina di Eliana Michelazzo che su Instagram l’ha poi spu**anata dicendo che le rubava i vestiti, come ad esempio un paio di pantofole di Vuitton. Una figura di me**a in più o una figura di me**a in meno a lei non le cambia la vita, le fa gioco”.

Anche il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis ha confermato il gossip rilanciato da Tommaso Zorzi. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Mercedesz Henger ha accusato Selvaggia Roma di essere “quasi una stalker rompico***oni” su Instagram Story.

Selvaggia Roma – Foto: Instagram

ELIANA MICHELAZZO MASSACRA SELVAGGIA ROMA SU INSTAGRAM STORY

Questa estate Eliana aveva più volte accusato Selvaggia Roma di averle rubato la borsa di Chanel da 4500 euro, un portafoglio di Valentino, gli orecchini di Bulgari e le ciabatte LV.

Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo – Foto: Instagram

SELVAGGIA ROMA DOPO LA CHIRURGIA ESTETICA, IERI E OGGI: LE FOTO DELLA TRASFORMAZIONE

Pochi giorni fa Eliana ha massacrato nuovamente la sua ex amica Selvaggia Roma su Instagram Story, pubblicando audio e chat scottanti. Ha pubblicato delle foto che sembrano arrivare da una chat Whatsapp e un audio che pare di Selvaggia. Nella clip in questione si sente: “Ho fatto bingo sono una potente cavolo. Sono proprio potente, ancora devo farci l’amore. Quindi adesso lo sto seguendo. Io sono con la mia macchina e lo sto seguendo, lui è davanti con la sua. Comunque devo dire che non è nemmeno brutto“.

Maurizio Costanzo affossa Selvaggia Roma

A Casa Chi Maurizio Costanzo ha affossato Selvaggia: “Più che una entrata nella Casa, sembra una scappata di casa. Non mi piace”. E sui prossimi concorrenti del GF Vip 5 ha lanciato un appello al conduttore Signorini: “Consiglio all’amico Alfonso Signorini di prendere Cristiano Malgioglio e anche Platinette perché i due in coppia sono fantastici. In coppia però, non separati”.

