Conto alla rovescia per “The Winner Is” con Gerry Scotti

Conto alla rovescia per la seconda edizione di The Winner Is, il programma presentato da Gerry Scotti che sottolinea la voglia di emergere nel panorama musicale. Il 15 giugno inizierà l’avventura di volti nuovi e voci già conosciute che tenteranno la fortuna.

“E’ una gara canora, ci saranno persone che hanno già annusato l’odore del palcoscenico in tv, ma non è andata come speravano. Abbiamo cercato storie vere e avvincenti: persone capaci nel canto, ma che abbaino anche qualcosa da raccontare” ha spiegato il presentatore Gerry Scotti.

Il game show conterà su una giurata d’eccezione come Mara Maionchi e un opinionista tagliente come Alfonso Signorini, la voce del popolo che potrà fare la differenza.

Il format della scorsa edizione prevedeva uno scontro in duelli con interpretazioni di canzoni famose scelte dagli otto protagonisti dello show e una giuria composta da 101 appassionati di musica.

Prima di conoscere il verdetto della giuria, Gerry Scotti propone a ogni concorrente una scelta: abbandonare per la gara in cambio di una somma in denaro oppure credere nel proprio talento e aspettare il verdetto.

Il vincitore di ogni puntata riceve un premio messo in palio da Universal: la pubblicazione, a partire dalla mezzanotte dello stesso giorno, di un suo singolo della puntata su iTunes, mentre al vincitore finale di The Winner Is spetta un premio in denaro.