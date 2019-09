X Factor 13 giudici: Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel

X Factor 13 quasi completamente rivoluzionato, almeno per quanto riguarda la giuria. Soltanto la famosa produttrice discografica Mara Maionchi è rimasta. Le new entry sono Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel. La prima puntata del talent show di Sky andrà in onda domani 12 settembre.



Durante la conferenza stampa la storica giurata di X Factor, Mara Maionchi, ha dichiarato: “Festeggio 60 anni di carriera, mi piace molto questo anniversario anche se mi sarebbe piaciuto fosse stato per il mio compleanno…”.

Per il nono anno consecutivo ci sarà sempre Alessandro Cattelan al timone del talent show di Sky con un ruolo da creative Producer dello Show: “State tranquilli mi hanno contenuto, X Factor rimane fighissimo…”.

La novità più attesa e sicuramente chiacchierata è il trapper Sfera Ebbasta: “La cosa più difficile? Non dire ca***te quando dai un giudizio. Devi trovare il punto chiave dell’esibizione senza perderti. Fin qui mi sono stupito di me stesso, non pensavo di sapere così tante cose”. Mara ha elogiato Sfera: “È un bravo ragazzo, bisogno conoscerlo. Gli voglio già bene…”.

Tra i giudici più severi spiccano Malika Ayane e soprattutto il frontman del gruppo dei Subsonica, in cui è anche compositore e autore dei testi delle canzoni insieme a Max Casacci e Davide Dileo, Samuel: “Per me è stato difficile dire dei no, ma sono stati necessari”.

