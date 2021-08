Tara Gabrieletto e Cristian Gallella di Uomini e Donne sono tornati insieme? L’ex corteggiatrice ed ex tronista sono di nuovo una coppia? Dopo essere convolati a nozze, i due hanno deciso di separarsi circa un anno fa e i fan sono rimasti molto scioccati dall’annuncio. Nel recente passato la popolare e nota influencer Deianira Marzano aveva anche parlato di un presunto flirt virtuale tra Cristian Gallella e un’ex attrice di film per adulti. Nelle ultime ore però è tornato in auge il gossip sulla reunion dell’ex coppia di Uomini e Donne… perché?

La love story di Tara e Cristian

Il trono di Cristian Gallella era scolpito nella memoria di tutti i fan accaniti di Uomini e Donne. Bello, tenebroso e talvolta indisponente, Cristian era rimasto folgorato dall’ingresso di Tara Gabrieletto e a tutti era chiaro fin dal primo momento ciò che lui aveva cercato di reprimere a lungo.

L’ex tronista aveva perso la testa per la bella corteggiatrice al primo sguardo. Cristian e Tara avevano deciso di convolare a nozze, entrando nel cuore degli spettatori, con il loro amore sincero e onesto, spesso tenuto volutamente lontano dai riflettori. Circa un anno fa i due innamorati vip avevano comunicato l’intenzione di separarsi.

L’ex coppia di Uomini e Donne è rimasta comunque in buoni rapporti, condividendo anche la custodia dei cani e facendo sperare in un possibile ritorno di fiamma. Nelle ultime ore, il popolo di Instagram ha notato un dettaglio che fa ben sperare. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne è apparsa in un video con indosso un bracciale dedicato al marito Cristian Gallella.

Tra Tara e Cristian è tornato il sereno e i due hanno deciso di darsi una seconda occasione? La prospettiva non sarebbe poi così strana, dato che svariate volte la Gabrieletto ha ammesso di sentirsi ancora sposata e di avere la volontà di sistemare la situazione con il Gallella.

