Temptation Island, puntata 19 luglio 2021

La quarta puntata di Temptation Island non ha deluso le aspettative dei fan ed è riuscita a entusiasmare ancora tra lacrime, avvicinamenti pericolosi e nuove consapevolezze.

Federico e Floriana Temptation Island- foto wittytvit

Filippo Bisciglia ci ha raccontato gli ultimi sviluppi del viaggio dei sentimenti delle coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island.

Floriana e Federico

Floriana e Federico hanno fatto due percorsi molto diversi: lei ha continuato a incassare le parole dure del fidanzato mentre lui ha trovato quello che vorrebbe nella single Vincenza.

Nel pinnettu Floriana ha modo di vedere diversi video nei quali il fidanzato si avvicina fisicamente ed emotivamente alla single Vincenza, arrivando a programmare esterne e futuri incontri post Temptation Island.

A quel punto Floriana capisce di non volere più una relazione nella quale si sente sbagliata e non apprezzata e chiede il falò di confronto anticipato. Purtroppo Federico non si presenta.

Dopo il mancato falò, però, la ragazza continua a vedere un video dopo l’altro sia nel pinnettu che al falò. Ormai le sembra chiaro che il fidanzato ha solo voglia di viversi la sua nuova conoscenza.

Floriana chiede nuovamente il falò di confronto e questa volta Federico si presenta: lei gli dice tutto quello che pensa e lui si dice pentito. Le sue scuse, però, non fanno breccia e Floriana sceglie lei e la sua nuova vita.

Manuela e Stefano

Manuela e Stefano continuano a lanciarsi accuse e insulti pesanti: lei non si sente apprezzata e amata mentre lui si dice innamorato ma consapevole di essere arrivato a un punto di non ritorno.

Nel pinnettu Manuela assiste all’avvicinamento del Fidanzato con la single Federica e capisce che il feeling non è solo fisico ma anche emotivo.

Dal canto suo, invece, Stefano mal sopporta la vicinanza tra la sua fidanzata e il tentatore Luciano e crede che tra i due ci sia un sentimento. Per reazione continua a insultare Manuela e avvicinarsi a Federica.

Jessica e Alessandro

Jessica e Alessandro sembrano arrivati a una svolta della loro storia: lei si mostra interessata al single Davide mentre lui ha capito di amarla ma si avvicina alla single Carlotta per ripicca.

Sia nel pinnettu che al falò, quindi, Jessica osserva l’avvicinamento del fidanzato alla tentatrice e addirittura lo vede raggiungerla nella sua stanza. Lì non ci sono telecamere. A quel punto si dice certa si tratti di ripicca.

Al falò dei fidanzati, Alessandro continua ad assistere alla vicinanza tra Jessica e Davide ed esplode dalla rabbia.

Natascia e Alessio

Natascia e Alessio stanno viaggiando su strade opposte: lei si diverte e si sente libera di essere se stessa mentre lui continua ad accusare il colpo e a stare male per lei.

Se per Natascia non ci sono video da guardare, non è lo stesso per Alessio che riceve un video dietro l’altro in cui si rende conto della lontananza emotiva della fidanzata. Per lui non si sta mettendo in discussione.