Temptation Island, puntata 30 giugno 2021

La prima puntata di Temptation Island 2021 non ha deluso i telespettatori tra rivelazioni, gelosie e sorprese. Scopriamo cosa è successo nei primi giorni del viaggio dei sentimenti delle coppie protagoniste!

Protagonisti Temptation Island 2021- foto wittytv.it

Filippo Bisciglia ha dato il via a una nuova entusiasmante edizione di Temptation Island, presentando le sei coppie protagoniste: Manuela e Stefano, Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Jessica e Alessandro, Floriana e Federico e Natascia e Alessio.

Dopo essere sbarcati sull’isola, quindi, i fidanzati e le fidanzate si sono confrontati con la scelta rispettivamente delle tentatrici e dei tentatori.

I single di questa stagione sono Alessandro, Alessio, Angelo, Davide, Giuseppe, Luke, Luca, Luciano, Luchino, Manuel, Marco, Salvatore e Samuele.

Le single sono Anastasia, Angelica, Carlotta, Federica, Gabriella, Giuly, Giulia, Gabry, Lucrezia, Tania, Rita e Vincenza.

I fidanzati si sono salutati e si sono diretti nei rispetti villaggi, quello dei fidanzati e quello delle fidanzate, dando inizio al loro viaggio dei sentimenti.

Valentina e Tommaso

Valentina e Tommaso hanno un problema: la gelosia di lui. Non a caso Tommaso mostra tutta la sua possessività anche nei confronti di una semplice scelta del costume.

Lui si chiude e rimugina su quanto visto, fino a quando il video del falò di confronto non lo mettono di fronte alla situazione: la fidanzata parla molto con Salvatore. A quel punto trova una confidente in Giulia.

Claudia e Ste

Claudia e Ste sono prossimi al matrimonio (dopo aver rimandato la data a causa della pandemia), ma il fidanzato ha modo di scoprire alcune cose su di lei, dalla perdita di complicità ai dubbi sui suoi sentimenti.

Ste non riesce a credere alle sue orecchie e le cose peggiorano dopo il primo falò, dove ha modo di vedere un avvicinamento fisico e mentale della fidanzata con Luke.

Floriana e Federico

Floriana e Federico vivono la relazione in modo diverso: lei si sente pronta a costruire una famiglia mentre lui sfugge dalla monotonia del rapporto e mette in discussione quello che prova.

A ricevere un duro colpo è Floriana, la quale ascolta alcune dichiarazioni scottanti del fidanzato: lui sottolinea le ossessioni della fidanzata, disprezza la noia e palesa il desiderio di divertirsi.

Manuela e Stefano

Manuela e Stefano hanno problemi di fiducia a causa della scoperta dei tradimenti di lui e lei parla in modo severo del fidanzato. Tuttavia, anche lui non è da meno.

Alle parole seguono i fatti: Manuela si avvicina al single Luciano (che la corteggia) mentre lui inizia a divertirsi con le tentatrici.

Jessica e Alessandro

Jessica e Alessandro stanno insieme da tempo, ma ormai le cose sembrano arrivate a una fase di stallo: lei dice di non vederlo più attivo e motivato come una volta mentre lui si sente perfetto così.

Nel pinnetu e al falò, però, Jessica si rende conto che il fidanzato non fa altro che mangiare e fare palestra. La grande sorpresa arriva dalle confidenze delle tentatrici, le quali non mostrano apprezzamento per l’atteggiamento di Alessandro e spalleggiano la fidanzata.

Natascia e Alessio

Natascia e Alessio sono fidanzati da 2 anni e mezzo: lei si sente sempre giudicata mentre lui non la sente partecipe.

Nel pinnetu lui ascolta le frustrazioni della fidanzata e la vede ballare con Luke, salvo confidare al single Angelo di aver ricevuto dei messaggi di altri ragazzi e di averli nascosti al fidanzato.