Teo Mammucari ha affossato e riservato bordate al vetriolo contro il Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini, durante una recente intervista rilasciata al quotidiano Libero. “Dopo tre minuti vomito”, ha confidato senza peli sulla lingua il conduttore tv del programma Le Iene.

L’ex compagno della showgirl, modella ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Aida Yespica è stato durissimo: “Ci provano sempre e io li mando ogni volta affanc… è un genere che detesto: dopo tre minuti che li guardo, vomito… il GF Vip è tutto finto, nella Casa non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”.

Il famoso conduttore tv ha poi svelato: : “Qualche collega, di cui non farò mai il il nome, mi ha detto: ‘Hai parlato male dei reality, ora non ti parlo più’. Risposta: ‘Guarda, devi gentilmente cancellare il mio numero e levarti dalle scatole’. Non posso certo cambiare opinione solo perché scontento chi li conduce!”.

L’ex compagno di Aida Yespica ha poi difeso la collega argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez dagli attacchi: “Io sono per la critica, mai per il disprezzo. Purtroppo quello che ho letto su Belen erano solo parole di disprezzo. Quello che mi spiace maggiormente è che le donne invocano sempre rispetto e solidarietà ma poi sono le prime a massacrarsi tra loro. La maggior parte degli insulti a Belen, che ho letto sui social, erano da parte di donne”.

A molti detrattori, soprattutto donne, non è andata giù la conduzione di Belen Rodriguez a Le Iene.

Mammucari ha poi concluso: “Viviamo in un mondo dove se sei brutta, tutti ti valorizzano. E ancora: se Vanessa Incontrada dice ‘io accetto il mio corpo così com’ è’ piovono gli applausi. Il che è giusto, per carità. Però non si capisce come mai alle donne belle è riservato un altro trattamento: probabilmente scatta un meccanismo di concorrenza che genera cattiverie pazzesche”.