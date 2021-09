The Ferragnez è realtà: la serie con Chiara Ferragni e Fedez arriva su Amazon Prime

Le indiscrezioni sul docu-reality con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez sono state confermate: l’appuntamento con The Ferragnez – La serie è fissato a dicembre su Amazon Prime Video.

The Ferragnez- foto youtube.com

Da mesi si rincorrevano le voci su un possibile docu-reality con l’imprenditrice digitale e il rapper (complice anche lo spoiler di Federico Lucia), ma adesso arriva la conferma.

The Ferragnez – La serie sarà composto da otto episodi e racconterà tutto quello che accade dietro le quinte di una delle famiglie più social di Italia.

La serie verrà prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios e sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire da dicembre 2021 in oltre 240 Paesi.

Al centro ci sarà il periodo a cavallo tra le ultime settimane del 2020 e il 2021, raccontando l’attesa della seconda figlia, la partecipazione a Sanremo del cantante, l’Ambrogino d’Oro e l’arrivo di baby V.

Tuttavia non sarebbero i Ferragnez senza il primogenito Leone, le sorelle Valentina e Francesca insieme ai rispettivi compagni, la nonna Luciana, gli amici a quattro zampe della famiglia e le altre persone vicine.

Il progetto permetterà di dare uno sguardo più intimo alla vita di tutti i giorni della famiglia tra lavoro, progetti, passioni, punti di vista e quotidianità.

La serie conferma l’influenza dei Ferragnez: da un lato c’è l’imprenditrice digitale con milioni di follower indicata Most Powerful Fashion Influencer da Forbes mentre dall’altra parte c’è il rapper con un seguito grandissimo e oltre 60 dischi di platino alle spalle.

Inoltre The Ferragnez – La serie consolida la collaborazione tra la coppia e Amazon Prime Video dopo il documentario Chiara Ferragni Unposted e il coinvolgimento del poliedrico rapper a Celebrity Hunted e Lol – Chi ride è fuori.

Non ci resta che attendere il lancio de The Ferragnez – La serie a dicembre su Amazon Prime Video per scoprire tutto ma proprio tutto su Chiara Ferragni e Federico Lucia.