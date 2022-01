Tina Cipollari di Uomini e Donne è in love con Alfredo: la confessione della vamp

Tina Cipollari di Uomini e Donne non è più single. Dopo la fine burrascosa della sua storia d’amore con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara è tornata a sorridere in amore grazie ad Alfredo. Come ben ricorderete l’ex moglie dell’hair stylist dei vip Kikò Nalli era a un passo dal matrimonio con Vincenzo Ferrara. Era davvero tutto pronto per le nozze di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Poi a sorpresa sono saltate all’ultimo. Perché? I due protagonisti non hanno mai voluto svelare i motivi, ma pare per un tradimento. Da quel momento l’acerrima nemica della chiacchierata e famosa dama torinese del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, non ha più nominato il suo ex compagno Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari di Uomini e Donne – Foto: Facebook

Dopo questo difficile e travagliato momento, Tina è riuscita a trovare nuovamente l’amore grazie ad Alfredo e avrebbe letteralmente perso la testa. La vamp di Uomini e Donne si è sbilanciato per la prima volta su questa sua nuova liaison durante una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Tina si è lasciata andare alle proprie sensazioni, finendo con l’incontrare Alfredo durante l’estate e rimanendone folgorata. Non si sa molto di Alfredo, almeno per ora, tranne che Cipollari ha intenzione di mantenere il massimo riserbo per due motivi ben precisi: non esporre il suo nuovo partner ai riflettori prima di essere certa della solidità di questo sentimento, e non compromettere la serenità dei suoi amati figli Mattias, Gianluca e Francesco, nati dal matrimonio con Kikò Nalli.

“Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate [….] Non voglio esporre Alfredo, correre troppo”, ha messo Tina al settimanale Vero.