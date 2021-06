Tina Cipollari lascia Uomini e Donne per amore di Vincenzo Ferrara?

Tina Cipollari abbandonerà Uomini e Donne per amore del suo compagno e futuro marito Vincenzo Ferrara? Il rumor l’ha lanciato il settimanale di cronaca rosa e tv Nuovo Tv. Uno dei volti storici, divertenti ed esilaranti della famosa e popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi, lascerà il dating show di Mediaset? Nuovo Tv ha rivelato: “Tina cambia vita: per amore di Vincenzo è pronta a lasciare Uomini e donne e a trasferirsi a Firenze“.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si erano lasciati per un periodo di tempo, dopo due anni d’amore: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, cosi? come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente Tina Cipollari”. A fine 2020 sono tornati di nuovo insieme.

In una recente intervista la vamp di Uomini e Donne aveva dichiarato: “Sono arrivata 20 anni fa con Roberto Maltoni. Pensavo di interessargli e quando non mi ha scelto ci sono rimasta male. Devo tutto solo a quel due di picche: per me si è chiusa una porta, ma si è aperto un portone. Maria mi chiese di diventare tronista. Io e Claudia Montanarini siamo state le prime troniste della storia”.

Per poi aggiungere: “La De Filippi poi ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e successivamente altri programmi hanno cominciato a copiarci. Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate. Devo molto a Maria, ci lega una profonda stima. Lei e tutto lo staff di Uomini e Donne sono la mia seconda famiglia”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sui personaggi di Uomini e Donne!