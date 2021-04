Tina Cipollari smaschera Gemma Galgani: “Colleziona uomini, ha avuto tanti amanti”

Tina Cipollari ha smascherato la sua acerrima nemica vip Gemma Galgani poiché a suo dire è brava solo a collezionare uomini. Secondo la vamp di Uomini e Donne, la dama torinese del trono over cerca il piacere fisico e non l’amore. Tra Gemma Galgani e Tina Cipollari è sempre guerra aperta, senza esclusioni di colpi.

In una recente intervista al settimanale Nuovo Tv, Tina aveva fatto a pezzi Gemma: “Purtroppo la verità è che io ho creato un mostro – aveva detto l’ex moglie di Kikò Nalli -. Il suo cambiamento fisico? Deve a Giorgio Manetti la sua trasformazione perché allora era una donna di poco più di 60 anni che portava male la sua età ed era orrenda. È priva di dignità. Se l’avesse avuta avrebbe fatto scelte diverse prima fra tutte quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius”.

Una risposta al vetriolo alle precedenti accuse di Gemma nei suoi confronti. L’ex concorrente di Pechino Express aveva anche consigliato alla dama torinese del trono over di lasciar perdere i pretendenti troppo giovani e trovarsi un uomo con cui passare la vecchiaia, altrimenti si troverà da sola una volta che le telecamere si saranno spente.

