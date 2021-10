Tommaso Eletti a Uomini e Donne? “Ci andrei solo se mi pagassero bene”

Tommaso Eletti dopo le deludenti e chiacchierate esperienze a Temptation Island e Grande Fratello Vip approderà a Uomini e Donne? L’ex concorrente del GF Vip 6 di Alfonso Signorini è stato il primo ad essere eliminato dal reality show di Canale 5. Interpellato da SuperGuidaTv in merito a una partecipazione al programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, Tommaso Eletti è stato molto categorico: “Se mi dovessero chiamare per andare a Uomini e Donne, ci andrei solo se mi pagassero bene”. Dopo questa uscita poco elegante e felice, sicuramente non lo vedremo sul trono di Uomini e Donne.

La sua esperienza al GF Vip 6 è stata desolante e pessima: “Mi aspettavo di essere eliminato, perché fuori c’è molta gente che è invidiosa e che mi odia. Molti sono rimasti fermi all’esperienza di Temptation Island. Con Francesca sapevo che sarei uscita sicuro, mentre con Davide forse ero sicuro di potermi salvare. C’era qualcosa però che mi diceva che sarebbe toccato a me. I tanti hater che ho mi hanno buttato fuori”.

Di Lulù, una delle principesse, quella che ha instaurato un legame speciale con Bortuzzo, il 21enne ha dichiarato: “Lei è una mia amica da tanto tempo ed è una ragazza sensibile e si affeziona molto alle persone. Credo che ci sia qualcosa tra loro. Ho parlato anche con Manuel e ho capito subito che era un ragazzo sincero. Vedremo come si evolverà la situazione”.

Su Soleil Sorge, invece, Eletti ha detto: “Lei è una bellissima ragazza, intelligente, carismatica, dolce ma anche prepotente. Ho percepito che gli stavo simpatico e che gli stavo a cuore. Si era affezionata a me… Poi se quando uscirà dovesse nascere qualcosa, ne sarei solo che contento. Non mi faccio troppe illusioni. Non so se sono il suo tipo, ma su molte cose siamo simili. Quando ho lasciato la casa, lei ci è rimasta molto male”.