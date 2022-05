Tommaso Zorzi debutterà su Discovery+ con il talent Tailor Made – Chi ha la stoffa? a fine giugno 2022. Dalla prossima settimana il vincitore della quinta edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, tornerà sul set di Drag Race Italia per registrare la seconda stagione insieme a Priscilla e Chiara Francini.

Tommaso Zorzi – Foto: Facebook

In occasione della conferenza stampa di Tailor Made, Tommaso Zorzi ha confessato di essere grato ed orgoglioso del suo lavoro per Discovery.

“Sono molto orgoglioso di quello che sto facendo – ha dichiarato l’ex gieffino vip -. Sono molto grato dell’opportunità che mi stanno dando. Sto facendo cose nelle mie corde, difficili ma che, quando porti a casa, sei soddisfatto perché pensi: ‘Vedi che ce l’ho fatta?!’. Cosa mi ha spinto ad accettare questo nuovo progetto? Il fatto che ho sempre riconosciuto il grande rispetto per quelli che sono i lavori manuali. Volevo approfondire un mondo che è molto affascinante. Dunque, mi ha spinto la curiosità”.

Per poi aggiungere: “È un talent. Abbiamo veramente scelto persone talentuose, ma che meritavano davvero un posto in questa sartoria. Hanno dimostrato l’amore e la passione che va in tutto quello che noi quotidianamente indossiamo e che diamo per scontato trovare sullo scaffale. È bello vedere come un capo arriva, poi, ad essere fruibile da un consumatore. Questa è stata la mia prima vera conduzione in uno studio. […] Quando sei conduttore devi coordinare tante persone. Per è stato molto stimolante. Più vado avanti e più capisco che è quello che mi piace davvero fare”.

Per quanto riguarda la querelle mediatico-social, Tommaso Zorzi non ha proferito parola sugli attacchi ricevuti dal suo ex amico vip, il giornalista Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo ha rivelato ai suoi followers di aver depositato una lunga querela nei confronti di Tommaso Zorzi.