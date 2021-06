Tommaso Zorzi prende per i fondelli Giovanni Ciacci sul suo addio alla tv: “Dai ti prego ripensaci”

Tommaso Zorzi ha preso per i fondelli il tuttologo e costumista Giovanni Ciacci in merito al suo addio alla tv annunciato nel corso dell’ultima puntata di Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe. In realtà secondo Davide Maggio sarebbe un annuncio fake poiché il giornalista ha rivelato che l’opinionista tv Giovanni Ciacci ha appena fatto il provino per il Grande Fratello Vip 2021 di Alfonso Signorini.

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, si è scatenato su Instagram Story, perculando Ciacci in merito al suo addio alla tv: “Un vero peccato che lasci la TV, Giovanni, è un vero peccato. Sono vestito di nero oggi perché in effetti è un colpo basso. Noi dai ti prego ripensaci, ti prego sei in tempo! Ti prego fallo per noi non te ne andare, ti prego! Dai un ultimo annetto!”.

Affacciandosi alla finestra, ha aggiunto: “Ragazzi non è un’esercitazione Ciacci molla la tv, giuro. Giovanni Ciacci se ne va, basta: non lo vedremo più, ma vi rendere conto?”.

Poi simulando una telefonata al Presidente del Consiglio, Tommaso Zorzi ha proseguito: “Pronto, parlo con la segreteria della presidenza del Consiglio? Salve sono Zorzi! Bene, lei? Bene… baci al pupo. Senta, mi passa Marione? Dottor Draghi, salve! No ma ha letto di Ciacci? Faccia qualcosa… No, ma lo inserisca nelle agende tra le cose da fare immediatamente non possiamo vivere”.

In realtà come ha rivelato Maggio, Ciacci sarebbe pronto per il GF Vip 6: “Lo stylist, aveva dato proprio questa mattina il suo addio alla tv. Certo, qualcuno non si sarà nemmeno accorto della sua presenza nonostante l’ego smisurato, ma ‘basta, mi sono rotto! Non mi vedrete mai più in televisione’, ha dichiarato alla Volpe nell’ultima puntata di Ogni Mattina. Ma Giovanni Ciacci vuole talmente sparire dalla TV che ha appena fatto il provino per il GF Vip. Ebbene sì, DavideMaggio.it è in grado di rivelarvi che pochi giorni fa Ciacci è stato provinato a Cinecittà per essere uno dei vipponi del prossimo GF Vip, in onda in autunno su Canale 5 sempre con Alfonso Signorini alla conduzione”.

Come stanno realmente le cose? Presto ne sapremo qualcosa in più!