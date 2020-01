Bianca Guaccero lascia Detto Fatto e la Rai per Sky: i fan sono distrutti

Bianca Guaccero lascerà Detto Fatto e quindi la Rai per finire a Sky? Lo scoop è stato lanciato in esclusiva dal settimanale di cronaca rosa Chi secondo cui la conduttrice tv e attrice pugliese dirà addio al programma di Raidue per affrontare una nuova sfida professionale con una nuova trasmissione che andrà in onda la mattina.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha rivelato che la conduttrice Bianca Guaccero dovrebbe essere al timone di uno show che andrà in onda su Tv8, proprio nella fascia oraria di Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci dal 2009.

Lo scoop è stato accolto con dispiacere e amarezza dai fan di Bianca, soprannominati guaccerini. “Peccato – ha scritto una sua fan – Detto fatto non sarà bello come lo è ora”. Un’altra ha aggiunto: “Noooo! Non ci credo… come mai vuole lasciare Detto Fatto, che peccato i pomeriggi non saranno più belli come prima”. Un’altra ha aggiunto: “Mi dispiace tantissimo perché oltre la semplicità che ha è anche molto umile simpatica e professionale io lo guardo perché impari tantissimo meglio di altre trasmissioni inutili”. E poi: “Spero di no!!! Scherzo di carnevale?”. E poi ancora: “No, io non lo guarderò più. Prima Ciacci e poi Bianca.. ma finiamola. Va’”.

In molti si augurano che sia un rumor infondato o uno scherzo di Carnevale. Finora l’attuale conduttrice tv di Detto Fatto non ha voluto né smentire né confermare questa indiscrezione. Molto presto ne sapremo qualcosa in più! Stay tuned!